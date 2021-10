Ke zmírnění dopadů omezování výroby v automobilovém průmyslu by se dal rychle využít dočasný program Antivirus. Nastavení podoby a podmínek této podpory by měla projednat tripartita co nejdříve bez ohledu na volby a jejich výsledek.

ČTK to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Na Twitteru politiky kritizoval za to, že se podle něj ohlášenému možnému přerušení výroby ve Škodě Auto nevěnují.

Firma Škoda Auto ve čtvrtek oznámila, že kvůli nedostatku čipů od 18. října do konce roku výrazně omezí, nebo dokonce zastaví výrobu. S omezením vyrábí kolínská Toyota, nošovická automobilka Hyundai provoz zachovává. Odstávky kvůli výpadkům už mají někteří dodavatelé, část pracovníků musejí nechávat doma. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) sdělila, že bude požadovat svolání tripartity a ministerstvo práce je připraveno firmy podpořit podobně jako za epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) už uvedl, že tripartitní zasedání svolá. Středula očekává, že by termín mohl být znám koncem příštího týdne.

„Je to akutní problém. Čím dříve se začne řešit, tím víc času bude na nastavení opatření,“ podotkl Středula. Podle něj by se řešení mělo hledat v tripartitě rychle bez ohledu na volby a povolební výsledky.

Česko má od července nový zákonný kurzarbeit. Využívat se má mimo jiné při ohrožení některých odvětví. Předák ČMKOS ale míní, že by rychlejším řešením bylo spuštění podpory z dočasného programu Antivirus, z něhož za epidemie uzavřené provozy a firmy s výpadkem poptávky, materiálu či personálu čerpaly příspěvky na mzdy. Z Antiviru je možné podporu podle evropských pravidel poskytovat do konce letošního roku.

„Otázkou je nastavení kritérií, aby mohly firmy o podporu žádat. V jiné situaci jsou velké podniky s matkami v zahraničí, jinak jsou na tom čeští subdodavatelé,“ uvedl Středula. Dodal, že u Antiviru je také jasný postup a technické zajištění při podávání a vyřizování žádostí. „Nehledejme složitá řešení,“ dodal odborář.

Z Antiviru se dosud proplácely výdělky lidem ze zavřených provozů a část náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě či z podniků s omezenou výrobou kvůli epidemii. Vzniknout by tak mohly nové příspěvky pro automobilky a jejich dodavatele, popsal Středula.

Nový kurzarbeit může vláda podle zákona spustit po projednání v tripartitě. Přesné podmínky musí pak stanovit v nařízení. Předpis by mimo jiné určoval, kdo, kde a po jakou dobu by měl mít na státní příspěvky na mzdy nárok a při jakém rozsahu zkrácené práce.

Středula dnes na Twitteru napsal, že škodovka je „největší fabrika v zemi“ a obstarává pět procent HDP a desetinu exportu, politici se ale problému zastavení výroby nevěnují. Maláčová ve čtvrtek uvedla, že její úřad je s mladoboleslavskou automobilkou v kontaktu. Babiš řekl, že s vedením firmy mluvil. (ČTK)