Debata na ČT se dostala k vývoji po volbách. „Udělám všechno pro to, aby neomarxističtí Piráti u vlády nebyli,“ řekl Okamura

Debata na ČT se dostala k vývoji po volbách. „Samozřejmě, hnutí ANO má plno kvalitní kandidátů i na premiéra,“ reagoval Babiš na otázku, zda by se vzdal postu premiéra ve prospěch sestavení případné vlády.

„Já jsem kandidát na premiéra a zeptejte se mě v sobotu večer,“ dodal. „Doufáme, že bude možné dát dohromady koalici Pirátů a Starostů a spolu s koalicí Spolu,“ prohlásil Rakušan. „Já udělám všechno pro to, aby neomarxističtí Piráti u vlády nebyli,“ řekl Okamura.

„Pokud by se nám dařilo prosazovat naše programové možnosti, tak je to jedna z možností,“ reagoval Hamáček na dotaz moderátorky, zda by ČSSD vstoupila opět do vlády s ANO. Předtím se pohádal se Šlachtou.