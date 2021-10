V debatě na ČT se dostalo i na aféru Pandora Papers, v rámci níž vyšlo najevo, že Babiš si v roce 2009 poslal přes offshorové společnosti stovky milionů na nákup nemovitostí ve Francii.

„Já jsem to dělal podle toho, jak to doporučila realitní kancelář,“ odpověděl premiér na otázku, proč vše dělal tak složitě. Hamáček reagoval slovy, že nezná nikoho, komu by realitní kancelář doporučila nákup bytu přes offshore.

Podle Vojtěcha Filipa z KSČM je debata o Pandora Papers nemístná, řeč by podle něj měla být o budoucnosti ČR. „Já bych se o tom radši nebavil, bohužel musíme, protože vy jste naším premiérem,“ řekl směrem k Babišovi Rakušan. K vysvětlení kauzy vyzval šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.