Největší odborová organizace v Japonsku Rengo má v čele první ženu ve své historii. Novou předsedkyní se stala 55letá Tomoko Jošinová. Rengo zastupuje hlavně střední a menší japonské podniky a má zhruba sedm milionů členů. (Kjódó)

A woman at the helm of Japan’s largest labour organization ? O medetoo gozaimasu! #Japan sure is changing since my years serving there … now more fully calling on needed talents …https://t.co/VqtCDiIMMQ

