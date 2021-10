Šéf ÚVN Zavoral byl v pondělí u Zemana, potvrdila nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice potvrdila, že její ředitel Miroslav Zavoral navštívil v pondělí prezidenta Miloše Zemana. Podle mluvčí Jitky Zinke šlo o předem dohodnutou návštěvu. O schůzce už včera informoval Deník N.

„V pondělí 4. 10. 2021 navštívil ředitel ÚVN profesor Zavoral pana prezidenta v souvislosti s poskytováním zdravotní péče ÚVN panu prezidentovi. Šlo o předem dohodnutou pravidelnou návštěvu u pana prezidenta,“ napsala mluvčí Zinke na webu nemocnice.

Lékař prezidentovi doporučil, aby se vrátil do nemocnice a podstoupil tam další vyšetření. Redakci Deníku N to potvrdily tři dobře informované zdroje. „Požádal prezidenta, aby se vrátil do nemocnice. Údajně chce dělat další vyšetření,“ řekl jeden ze zdrojů.

Prezident strávil v září v Ústřední vojenské nemocnici osm dnů, což byla jeho dosud nejdelší hospitalizace. Hrad po dlouhém mlčení informoval pouze o tom, že lékaři nezjistili „žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta republiky ohrožovaly na životě“. Zeman prý trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. Žádné podrobnější informace zveřejněny nebyly.