Facebook a jeho aplikace Messenger, Instagram a WhatsApp mají po celém světě výpadek. Problémy s dostupností začaly před šestou hodinou večer. Facebook ujistil, že pracuje na nápravě. (el País)

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021