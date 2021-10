Většina Američanů je podle průzkumu nakloněna azylu pro Afghánce. Tato podpora pro bývalé tlumočníky amerických vojáků a další lidi snažící se uniknout před vládou radikálního hnutí Tálibán sahá napříč společností, bez ohledu na politicky rozdílné názory.

Uvedla to agentura AP s odvoláním na průzkum, který podnikla společnost The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Téměř tři čtvrtiny Američanů – 72 procent – je pro to, aby USA udělily postavení uprchlíka lidem, kteří během téměř dvacetileté války v Afghánistánu spolupracovali s americkou či tehdejší prozápadní afghánskou vládou, pokud projdou bezpečnostními prověrkami. Jen devět procent Američanů říká, že jsou proti, upozornila AP.

Pro úředníky, kteří mají na starost přesídlování uprchlíků, válečné veterány a další, kteří se snaží dostat afghánské spojence do letadel z Afghánistánu, jsou výsledky průzkumu potvrzením toho, co vidí na místě: velký počet Američanů pokládá za povinnost a nezbytnost po téměř dvacetileté válce poskytnout Afgháncům útočiště před odvetou Tálibánu, napsala AP.

Patrick Raglow, který vede katolickou charitu v Oklahoma City, připravující se přijetí nejméně 1800 afghánských uprchlíků ve státě, uvedl, že dostal již stovky komunitních nabídek pomoci a podpory afghánským přistěhovalcům. Oklahomští farmáři a rančeři se dokonce dobrovolně rozhodli darovat akry půdy pro usedlosti afghánských rodin.

„Vidím to jako pokračování poslání 13 statečných Američanů, kteří obětovali své životy při ochraně právě těchto lidí,“ řekl Raglow v narážce na 13 příslušníků amerických ozbrojených sil, zabitých při sebevražedném atentátu u kábulského letiště 26. srpna; při útoku zahynulo také 169 Afghánců. „Je to způsob, jak pokračovat v této misi,“ dodal.

Válečný veterán z Afghánistánu a zakladatel veteránského spolku No One Left Behind Matt Zeller uvedl, že také zaznamenal širokou podporu pro afghánské uprchlíky. „Nemyslím si, že by od 11. září měla americká veřejnost otázku, která by ji více sjednocovala,“ řekl Zeller, jehož spolek je součástí úsilí občanské společnosti zahrnující veterány, městské liberály, tvrdé konzervativce, demokratické a republikánské zákonodárce a další. Tato občanská společnost se zmobilizovala, aby dostala ze země ovládané Tálibánem co nejvíce ohrožených Afghánců.

Zeller a další jsou frustrovaní z toho, že americký vzdušný most a následné soukromé lety, kterým klade překážky Tálibán a americká byrokracie, evakuovaly jen zlomek z tisíců Afghánců, kteří by mohli mít nárok na speciální přistěhovalecká víza.

I v době ostrého politického rozkolu asi tři čtvrtiny republikánů a demokratů podporují udělení statusu uprchlíka Afgháncům, kteří spolupracovali s vládami USA nebo Afghánistánu. „Dlužíme jim to,“ řekl dvaašedesátiletý republikán Andrew Davis z Galloway v Ohiu. „Myslím, že by pro ně bylo nebezpečné zůstat tam, když nám pomáhali,“ dodal.

Průzkum ukázal, že převažuje podpora i případnému přijetí dalších Afghánců, pokud projdou bezpečnostními prověrkami. Nicméně méně než polovina dotázaných, 42 procent, podporuje tuto kategorii uprchlíků, zatímco 26 procent je proti. Zbývajících 31 procent uvedlo, že nejsou ani pro, ani proti.

Udělení postavení uprchlíka Afgháncům, kteří se bojí žít v zemi ovládané Tálibánem, podporuje více demokratů než republikánů, v poměru 57 ku 27 procentům. Proti je pětina demokratů, zatímco 23 procent není ani pro, ani proti. Mezi republikány je proti 38 procent a 35 procent nemá názor.

Čtyřiasedmdesátiletý penzista a republikán Bill Cronin od Sanfranciského zálivu uvedl, že je pro pomoc tlumočníkům a dalším Afgháncům pomáhajícím americkým vojákům. O imigraci přes americko-mexickou hranici hovořil se zděšením, ale dal jasně najevo, že bývalé afghánské spolupracovníky Američanů řadí do zvláštní kategorie. „Ti lidé nastavovali krk s vědomím, anebo možná to ani nevěděli, že by je mohl Tálibán zabít. Tak proč bychom se o ně neměli postarat?“ řekl.

Demokratka a pracovnice knihkupectví na Floridě Lauren Schulmanová (63) uvedla, že rozhodně schvaluje udělování zvláštních přistěhovaleckých víz při vědomí, že jen malému počtu zoufalých afghánských spojenců se podařilo uniknout vládě Tálibánu – a neutěšenou situaci ostatních mohou Američané jen dny a týdny sledovat. (ČTK)