Slovensko podle Hegera chystá reformy, použije na ně peníze z fondu obnovy

Zahájení reforem ve zdravotnictví, justici a vysokém školství na Slovensku, které bude země financovat z unijního mimořádného fondu obnovy, dnes ohlásil premiér Eduard Heger. Některé z připravovaných změn ale zatím nezískaly podporu celé vládní koalice.

Některé návrhy zase kritizovali odborníci či samospráva.

Slovensko bude moci z fondu obnovy čerpat ve formě grantů přibližně šest miliard eur (152 miliard korun), první balík peněz v hodnotě 822 milionů eur (20,8 miliardy korun) očekává Bratislava v nejbližších týdnech.

„Jdeme dát Slovensko do formy. Máme před sebou reformní podzim, plnění prvních milníků a cílů. Situace v oblastech jako zdravotnictví, justice a vysoké školství je mimořádně vážná a změny jsou nevyhnutelné,“ uvedl Heger před novináři. Dodal, že jeho cílem je najít shodu na reformách, aby se země posunula kupředu.

Ze zmíněných tří oblastí by nejvíce peněz mělo směřovat do zdravotnictví, které se dlouhodobě potýká kromě jiného s nedostatkem personálu a se zastaralými budovami. „Chceme zlepšit zdravotní péči, je to nejvyšší hodnota. Postavíme nové nemocnice a zrekonstruujeme současné. Nemocnice se budou specializovat,“ uvedl Heger.

Plán na specializaci nemocnic, tedy koncentraci některých zákroků do menšího počtu zdravotnických zařízení, zatím nepodpořilo jedno z hnutí čtyřčlenné koalice. Chce záruky, že změny nepovedou k rušení nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví sice rušení zdravotnických zařízení odmítlo, reforma ale počítá s tím, že některé nemocnice se zaměří na chronicky nemocné pacienty na úkor poskytování akutní péče nebo vykonávání některých zákroků.

Plán vytvořit novou soudní mapu a zavést novou specializaci soudů zase kritizovala část soudců i samospráva. Návrh počítá kromě jiného se snížením počtu okresních i krajských soudů a s vytvořením samostatného správního soudnictví.

Změny ohlásil premiér i v oblasti vysokého školství, a to s cílem zvýšení kvality vzdělávání a přilákání studentů ze zahraničí na Slovensko. V minulosti tisíce Slováků využily možnost studovat v zahraničí, mnoho z nich se přihlásilo na univerzity v Česku.

Slovenský plán obnovy počítá se změnami v pěti základních oblastech, a to ve vzdělávání, dále konkurenceschopnosti a inovacích, takzvané zelené ekonomice, zdravotnictví a digitalizaci. (ČTK)