Poslanci by mohli debatovat i o aféře Pandora Papers, v níž figuruje Babiš

Poslanci by mohli v úterý debatovat i o jednání premiéra Andreje Babiše, který si podle mezinárodního týmu investigativních novinářů poslal v minulosti přes své offshorové firmy téměř 400 milionů korun na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře.

Sněmovna se sejde na dvou mimořádných schůzích. Návrh jejich programu sice nelze měnit, řečníci s přednostním právem ale mohou vystoupit k jakémukoli tématu.

„Debatu očekávám, detaily teď nemohu upřesnit,“ napsal dnes ČTK předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pokládá podezření, že ministerský předseda pral špinavé peníze, za mimořádně závažné. „Debatu otevřeme navzdory tomu, že na této schůzi mimořádný bod zařadit nelze,“ sdělila ČTK. Babiš podle Pekarové Adamové musí jasně doložit, odkud peníze pocházejí a zda je zdanil.

Babiš pochybnosti kolem nákupu nemovitostí odmítá, tvrdí, že před 12 lety poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna. Připustil, že tehdejší postup sice nebyl vhodný pro politika, on tehdy ale v politice ještě nebyl, řekl České televizi. Podle Investigace.cz premiér ve schématu s offshorovými firmami figuroval ještě loni. Informacemi z takzvaných Pandora Papers, které se týkají vedle Babiše i dalších Čechů, se bude zabývat policie.

Dopoledne se poslanci sejdou z podnětu opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě. Případ Bečvy a aféra Pandora Papers mají podle Pekarové Adamové společné to, že ukazují Babiše jako člověka, který „privatizoval stát pro své zájmy“.

Premiér považuje zveřejněné informace za pokus o své očernění a o ovlivnění nadcházejících sněmovních voleb. Server Investigace.cz ale uvádí, že na datu zveřejnění se muselo shodnout přes 600 novinářů z celého světa, kteří na projektu Pandora Papers pracovali.

Odpoledne čeká poslance jednání o vládním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let. Žádost o svolání schůze podepsali poslanci vládního hnutí ANO a opozičního hnutí SPD. Kabinet chce, aby Sněmovna schválila platovou novelu zrychleně už v prvním čtení. Pokud by se nynější zákonná pravidla pro odměny ústavních činitelů nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent. (ČTK)