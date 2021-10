Předvolební průzkum společnosti Median pro MF Dnes ukázal, že by hnutí ANO na prvním místě získalo 25,2 procenta hlasů, koalice Spolu by dostala 20,9 procenta a Piráti a STAN by volilo 19,4 procenta lidí. Hnutí SPD by získalo 10,1 procenta hlasů. (iDnes)