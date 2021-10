Nejvyšší volební potenciál si udržuje koalice Spolu. Ta by mohla, pokud by ji volili všichni, kteří to zvažují, získat až 31 % hlasů. Druhé ANO má potenciál 27,5 % a koalice Pirátů se STAN 26,5. Vyplývá to z výzkumu Data Collect a Kantar pro ČT.