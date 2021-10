O čerstvé kauze uniklých právních dokumentů Pandora Papers informují i světová média. Washington Post píše, že kauza se týká dvojnásobného počtu majitelů účtů i světových veřejných činitelů ve srovnání s dřívější podobnou kauzou Panama Papers. (WP)

The #PandoraPapers is an investigation based on more than 11.9 million documents.

It exposes more than twice as many account holders and twice as many public officials as the Panama Papers did. https://t.co/B7qrGmlS9m pic.twitter.com/dghm9GcVEZ

— The Washington Post (@washingtonpost) October 3, 2021