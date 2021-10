„Nechci po něm omlouvání,“ říká šéf Sněmovny Vondráček v reakci na Orbánovo zpochybňování Benešových dekretů

Maďarská vládní strana Fidesz včetně premiéra Viktora Orbána, nedávného předvolebního hosta premiéra Babiše, dlouhodobě zpochybňuje Benešovy dekrety. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) na to reaguje tím, že „vztah zemí je přátelský“.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Nemůžete říkat, že je Orbán největším odpůrcem Benešových dekretů v Evropském parlamentu,“ reagoval na otázku Václava Moravce Vondráček a situaci se snažil zlehčit slovy, že to prohlásil „jeden poslanec“. „Tady jde o to, jaké jsou vztahy mezi prezidenty a premiéry,“ dodal.

Poslanci maďarské vládní strany přitom téma zrušení Benešových dekretů začátkem letošního roku opět přinesli na půdu Evropské unie. Přesto premiér přivedl Orbána do Ústeckého kraje, kde by se případné navrácení majetku potomkům předválečných obyvatel silně dotklo. A Vondráček tvrdí, že nejde o téma, které by se s maďarskou stranou řešilo.

„To nebyla agenda, která by byla na stole, nechci po něm omlouvání, protože vztah Maďarska a Česka je přátelský,“ komentoval situaci Vondráček.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ovšem v debatě označil za „velmi zvláštní“, že si Andrej Babiš a další strany vystupující jako vlastenecké vozí na předvolební mítinky politiky jako Viktora Orbána, který Benešovy dekrety zpochybňuje a nikdy se neomluvil. (ČT24, OVM)