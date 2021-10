Zemřel Bernard Tapie, význačný francouzský podnikatel a bývalý ministr ve vládě prezidenta Françoise Mitterranda z počátku 90. let. Bylo mu 78 let a podle francouzských médií vedl čtyři roky boj s rakovinou. (France24)

Bernard Tapie, the European Cup-winning soccer club president whose dispute over Adidas led to IMF head Christine Lagarde being convicted of negligence, has died https://t.co/3wjhqMgIoM

