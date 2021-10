Policisté v Polsku provedli razii u novináře, zabavili mu elektroniku s důvěrným materiálem

Polská policie provedla razii v domě novináře Gazeta Wyborcza, násilím zabavila jeho pracovní notebook a mobilní telefon obsahující důvěrný novinářský materiál. Policisté neměli soudní příkaz, který by ho zavazoval zveřejnit své zdroje.

V bytě novináře Piotra Bakselerowicze strávili čtyři policisté téměř čtyři hodiny a požadovali předat všechna elektronická zařízení. Rozkaz přišel z policejního ředitelství ve Varšavě. Někteří z důstojníků byli ozbrojeni, ale zůstali klidní. Vyslechli novináře.

Bakselerowicz odmítl předat své pracovní vybavení, protože policisté mu nijak neprokázali právo zabavit majetek. Neměli ani soudní příkaz, který by ho zavazoval zveřejnit své novinářské zdroje.

Záminkou pro zabavení zařízení měl být e-mail s výhrůžkami, které byly údajně zaslány jednomu z polských poslanců strany Právo a spravedlnost napojeného na novináře. „Určitě jsem takový e-mail neposlal. Nikdy jsem nikomu nevyhrožoval. Pro mě je to provokace nebo pokus o pomstu za psaní nepohodlných článků,“ řekl Piotr Bakselerowicz. Novinář měl s členem strany Právo a spravedlnost dobré vztahy. Nedávno s ním udělal rozhovor o místních basketbalových hrách.

Když dorazil pátý policista, zabavili notebooky, telefon, internetový router a připravili zprávu. Zařízení prý odešlou do Varšavy. Podle jednoho z policistů by měl být mobil novináři vrácen do několika hodin poté, co jej místní policisté zkontrolovali jako důkaz. (Gazeta Wyborcza)