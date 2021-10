V Izraeli se ode dneška zkracuje lhůta, po kterou platí zelené pasy znamenající vstupenku do restaurací, barů nebo na sportovní a kulturní akce. Nově platí jen po šest měsíců po druhé dávce očkování. Pro prodloužení je třeba třetí dávka.

Agentura DPA k tomu napsala, že úřady k tomuto kroku přistoupily kvůli vysokým počtům nakažených.

Lidé, kteří měli pozitivní test na koronavirus, mají na zelený pas nárok půl roku, pak se musejí nechat naočkovat. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se nová pravidla mohou týkat více než milionu lidí.

V Izraeli musejí všichni lidé starší než tři roky prokazovat, že jsou naočkovaní, že covid-19 prodělali, nebo že mají negativní test. Zelené pasy jim umožňují vstup do gastronomických podniků, posiloven a bazénů, hotelů nebo knihoven. Potřeba jsou také při návštěvě univerzit, turistických atrakcí, muzeí a výstav nebo při konferencích. Děti do 12 let se mohou testovat bezplatně, pro ty starší už testy zadarmo nejsou.

Dvě dávky vakcíny dostalo asi 61 procent obyvatel Izraele, tři přibližně 37 procent. Mezi druhou a třetí dávkou očkování musí být nejméně pětiměsíční odstup.

Izrael koncem července coby první země světa začal s podáváním třetí dávky očkovací látky. Vycházel při tom z dat ministerstva zdravotnictví, podle nichž účinnost očkování v zemi od začátku června výrazně klesla.

Nová pravidla vyvolala silnou kritiku ze strany svazu učitelů, uvádí DPA. Ode dneška pedagogové bez zeleného pasu, kteří se odmítají nechat otestovat, nesmějí učit. Nemohou vyučovat ani distančně a nedostanou plat. Předseda svazu Ran Erez tvrdí, že jde asi o 50 procent učitelů. Jeho organizace požaduje pro pedagogy přechodné období, aby mohli dostat třetí dávku. Vláda podle něho o nových podmínkách informovala příliš pozdě.

Na začátku září Izrael, který má asi 9,4 milionu obyvatel, zaznamenal během jediného dne přes 11 330 nových případů nákazy, nejvíce od začátku pandemie. Od té doby počty nově infikovaných pomalu klesají. Odborníci ovšem nadále varují před možným zahlcením nemocnic neočkovanými pacienty s těžkým průběhem covidu-19. V těžkém stavu je nyní asi 600 infikovaných, naprostá většina z nich očkování nemá. (ČTK)