Dobrovolníci z celé republiky pomáhají s opravou rychty na Bruntálsku

Dobrovolníci z celé republiky přijeli na víkend do Karlovic na Bruntálsku, aby pomohli s opravou památkově chráněné rychty ze 17. století. Pracují například na obnově omítek a repasování zárubní a oken. Po záchraně historické budovy tam má vzniknout ubytovna pro děti.

Hnutí Duha Jeseníky opravuje památkově chráněnou rychtu v Karlovicích na Bruntálsku (na snímku z 2. října 2021). Foto: Petr Sznapka, ČTK

ČTK to dnes řekl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

Hnutí chátrající rychtu koupilo v dražbě, aby ji zachránilo. „Zjistili jsme, že majitel zkrachoval. Pět šest roků ta budova byla úplně prázdná, teklo skrz celý barák od střechy až po spodní patro,“ řekl Dokoupil.

S opravami začalo hnutí v roce 2017, nyní už je rychta staticky zajištěná, má nový krov či stropy.

„Severozápadní roh byl prasklý. Byla tam díra v základovém zdivu po nějaké staré klenbě, nikdo to nevěděl a hlavně to nikdo neřešil. Kdybychom to nekoupili my, tak si myslím, že dneska už by ta část nestála, objekt by začal chátrat velice rychle a hrozila by mu demolice. My jsme to svázali, statiku jsme zajistili, už nám do té půlky neprší,“ řekl Dokoupil. Z nejhoršího je podle něj památka venku, čekají ji ale ještě podstatné opravy.

Vrátit původní tvář historii

„Teď děláme podlahy ve vrchním patře. Do toho se dělají omítky. Pokrývači začali už loni a letos dokončí pokrytí břidlicí. Chceme budově vrátit původní historickou tvář,“ řekl Dokoupil.

Jde o jednu z nejstarších staveb v Karlovicích. Původně šlo o dům správce místních hamrů, který byl v roce 1745 přestavěn a pak povýšen na rychtu. Studie ve Sborníku Národního památkového ústavu v Ostravě z roku 2006 uvádí, že majitelé byli po roce 1945 stejně jako většina karlovických Němců pravděpodobně odsunuti.

V poválečném období sloužila rychta téměř výhradně k obytným účelům, památkově chráněná je od roku 1958. „Byly tady stáje, velká stodola, za tím byl mlat, člověk, který tady hospodařil, tady měl veškeré zázemí,“ popsal Dokoupil. Nakonec se ale bydlelo jen v jedné místnosti a budova chátrala. Po roce 1989 se objevilo několik návrhů na její využití, žádný ale nevyšel.

Ubytovna pro děti

Karlovice jsou jedním z center turistického ruchu v Jeseníkách. Hnutí má v plánu z rychty udělat ubytovnu pro děti. „Veškerou odbornou práci financujeme z grantů Moravskoslezského kraje a ministerstva kultury. Na co neseženeme peníze, si děláme sami v rámci dobrovolnických workcampů a víkendovek. Počítám, že za dva roky, možná i dřív, začne budova v nějakém provizorním stadiu už fungovat jako ubytovna,“ řekl Dokoupil.

Hnutí Duha Jeseníky spravuje na Bruntálsku také gotický kostel svatého Jiří ze 13. století, který jako jediný zůstal po zaniklé obci Moravské Pelhřimovy. Kostel už má novou střechu i stropy, během oprav v něm restaurátoři odkryli a zrestaurovali i část vzácných fresek. Letos v červenci se v něm konala první mše po 75 letech.

Hlavní těžiště práce na opravě rychty nyní spočívá na firmách. Víkendové brigády se tam konají několikrát do roka, hnutí je kombinuje s opravami kostela. Nyní pracuje na rychtě 15 dobrovolníků, řada z nich už se podílela i na opravách pelhřimovského kostela, kam někteří z nich jezdí pomáhat i 15 let.

Na víkendovou brigádu na rychtu přijela například Adéla Mišová z Brna, která byla poprvé pracovat v létě právě na kostele v Pelhřimovech. Dozvěděla se o tom na facebooku, když jí odpadla dovolená a hledala nějaký „workcamp“.

„Ten projekt je zábavný a punkový. Je tady hrozně super komunita lidí, které to k tomu projektu táhne, baví je přinášet zpátky dění do opuštěných budov a zároveň dávat nějaký nový rozměr svému životu,“ řekla dobrovolnice. Dodala, že pomáhat s opravami bude určitě jezdit i nadále. (ČTK)