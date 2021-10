Emirát Katar, kde jsou politické strany zakázány, zažívá své první zákonodárné volby

V Kataru se vůbec poprvé koná obdoba parlamentních voleb. V ropné monarchii jsou politické strany zakázány a moc drží emír. K ruce má Poradní shromáždění (Šurá), které dosud jmenoval sám. Dnes poprvé vybírají dvě třetiny Šury katarští občané.

In pictures: Qataris cast ballots in the country's first legislative election to choose two-thirds of the advisory Shura Council 🗳️🇶🇦 pic.twitter.com/KHxgzE2iUN

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 2, 2021