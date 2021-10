„Přelom padesátých a šedesátých let by bez Jiřího Suchého vypadal jinak a díky tomu bychom i my byli dnes trochu jinými lidmi,“ píše Karel Hvížďala v osobním ohlédnutí za dosavadním životem jubilujícího kabaretiéra, divadelníka, písničkáře a výtvarníka.