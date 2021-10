Švýcarský deník Zuzany Hevler: O co jsou Švýcaři ve srovnání s Čechy ohledně vášně pro houbaření laxnější, o to přísnější pravidla kolem sbírání hub tam platí. A není to jen proto, že v zemi helvétského kříže evidují zhruba jen polovinu druhů (5000 až 6000) ve srovnání s našimi lesy, háji a remízky.