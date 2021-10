Premiér Andrej Babiš (ANO) se postavil za ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD), který si na pondělí předvolal britského velvyslance kvůli urážkám českých dětí ve skotských médiích a na sociálních sítích po fotbalovém utkání Sparty Praha s Glasgow Rangers. Událost jsme detailně popsali zde.

Je ten svět ještě normální? Čtu si, co po zápase Sparta – Rangers rozpoutali Skoti, jejich média, je mi z toho smutno. To už bude každý pokřik na fotbale spojován s barvou pleti? To necháme na sítích urážet děti? Stojím za @JakubKulhanek, který si předvolá britského velvyslance. https://t.co/DQFWMzJJui

