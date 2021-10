Výbor OSN kritizuje ČR za umísťování dětí do ústavů, Polsko za tělesné tresty

Výbor OSN pro práva dětí ve čtvrtek vydal doporučení pro několik států, včetně Česka, Polska a Švýcarska, ohledně plnění Úmluvy o právech dítěte. U ČR výbor vyjádřil znepokojení nad rostoucím počtem dětí, které jsou zneužívány k prostituci a v pornografii, a nad rozsahem umísťování dětí do ústavů.

Polsko pak kritizoval za stále zavedenou praxi tělesného trestání dětí a domácího násilí a za nedostatečné vyšetřování sexuálního zneužívání dětí kněžími. Ve Švýcarsku podle výboru čelí znevýhodněné děti diskriminaci v přístupu ke vzdělání a zdravotní péči.

Orgán OSN vyjádřil „vážné znepokojení“ nad tím, že v ČR roste počet dětí zneužívaných formou dětské prostituce či pornografie. Výbor proto vyzval českou vládu, aby řádně prošetřila sexuální zneužívání dětí, zejména v online prostoru a v turistickém sektoru.

Výbor rovněž podobně jako v minulých letech kritizoval vysokou míru umísťování dětí do ústavní péče v ČR, což se podle něj týká zejména dětí s postižením. České vládě doporučil, aby přišla s plánem postupného zrušení ústavní péče, která by měla být nahrazena péčí o děti v rámci rodin či komunit. Zvláštní pozornost by ČR měla podle výboru věnovat situaci postižených dětí, Romů a dětí mladších tří let.

V Polsku podle výboru přetrvává praxe tělesných trestů a domácího násilí vůči dětem. Varšava by se podle orgánu OSN měla svými opatřeními snažit tělesné tresty vymýtit a právně zavázat vzdělávací instituce k tomu, aby děti chránily před násilím.

Výbor rovněž vyjádřil politování nad tím, že jsou k dispozici jen omezené informace ohledně vyšetřování a trestů pro kněží, kteří sexuálně zneužívali děti. Polsko má podle orgánu zajistit, aby byly všechny případy zneužívání dětí kněžími řádně prošetřeny.

Švýcarsko podle výboru de facto diskriminuje znevýhodněné děti, mezi něž patří uprchlíci, žadatelé o azyl, děti migrantů, s postižením, s menšinovou sexuální orientací či ze sociálně slabších rodin. Tato diskriminace se podle orgánu OSN projevuje zejména v přístupu ke zdravotní péči a vzdělání. (Výbor OSN pro práva dětí)