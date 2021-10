Vláda předložila rozpočet do Sněmovny, poslanci ho ale projednají po volbách

Vláda už předložila do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Dosavadní poslanci už ho ale neprojednají, protože za týden je čekají sněmovní volby. Rozpočet bude schvalovat až nová Sněmovna vzešlá z voleb.

Opakuje se tak situace z let 2013 a 2017, kdy poslanci měli kvůli volbám na rozpočet mnohem méně času než v jiných letech. Pokud by Sněmovna nestihla rozpočet schválit nastalo by rozpočtové provizorium.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) na dotaz ČTK potvrdila, že rozpočet dorazil do Sněmovny ve čtvrtek večer. Čtvrtek byl podle zákona posledním termínem, do kdy vláda musela rozpočet předložit poslancům.

Vláda předkládá rozpočet s navrhovaným schodkem 376,6 miliardy korun. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun, Ministerstvo financí jej ale očekává kolem 400 miliard korun. Loni skončil rozpočet se schodkem 367,4 miliardy korun.

V roce 2017 schvalovala Sněmovna rozpočet 19. prosince. Jeho první čtení se odehrálo o 14 dní dříve. V roce 2013 předložil úřednický kabinet Jiřího Rusnoka poslancům návrh státního rozpočtu na rok 2014 až na konci listopadu, tedy po říjnových předčasných volbách. Závěrečné schvalování se odehrálo rovněž 19. prosince. Senát se rozpočty nezabývá, ze Sněmovny míří rovnou k podpisu prezidentovi.

Příjmy státního rozpočtu příští rok by měly být 1551,1 miliardy korun a výdaje 1927,7 miliardy korun. Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu podle ministerstva financí investice za 218 miliard, růst důchodů o 805 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, nebo podpora vědy a výzkumu.

Opozice ve Sněmovně návrhy rozpočtů, které předkládá vládní koalice, opakovaně kritizuje. Vyčítá jim hlavně, že vláda nemyslí na úspory a zvyšuje provozní výdaje státu. (ČTK)