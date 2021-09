Nizozemská policie zadržela v Haagu muže, který se kolem deváté hodiny večer pokusil u vstupu do budovy parlamentu založit požár. Dostihla jej po krátké honičce. Motiv pachatele je neznámý. (AD)

Massive chase by Dutch police on parliament #Binnenhof square as they hunt down a suspect who tried to set fire to the parliament building in #TheHague [vid:@jorn] pic.twitter.com/TMlOWMlXMp

— Roeland Roovers (@r0eland) September 30, 2021