Vicepremiérka Alena Schillerová se vymezila proti tomu, že by kniha Sdílejte, než to zakážou byla programem hnutí ANO. „To je jeho vize, jeho sen, ale to není program hnutí ANO,“ řekla v předvolební debatě Seznam Zpráv.

Schillerová tak odpověděla na dotaz, kdy bude zdravotnictví stejné, jako je v knize Sdílejte, než to zakážou.