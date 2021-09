Diskuzi na ČT24 zahajuje největší téma dneška: výrazné zvýšení úrokových sazeb. „Rozumím, proč to ČNB udělala, ale nelíbí se mi to. Zdraží to bydlení a hypotéky a zpomalí hospodářský růst,“ míní Jana Maláčová (ČSSD). Podle Patrika Nachera (ANO) je pozitivní, že posílí koruna.