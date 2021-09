Ministryně financí Alena Schillerová odmítla, že by při srpnové návštěvě bankovní rady České národní banky, kdy varovala před zvyšováním úrokových sazeb, šlo o útok na nezávislost centrální banky. „Já nesouhlasím, že ČNB má jedinou možnost, a to zvyšování úrokových sazeb. To je taková školometská možnost. Má druhou možnost, což dělá většina centrálních bank na světě, a to nedělat nic,“ řekla.