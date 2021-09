Beneš: ČEZ chce do konce roku rozhodnout, s kým postaví továrnu na baterie

Skupina ČEZ chce do konce roku rozhodnout, s kým postaví továrnu na baterie v areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov I na Chomutovsku. První fáze projektu by mohla být hotova kolem roku 2025.

Dnes to oznámil ředitel společnosti Daniel Beneš. Plánovaná česká továrna na baterie do elektromobilů, takzvaná gigafactory, by mohla podle informací ČEZ vyrobit baterie o kapacitě více než 30 gigawatthodin, což vystačí pro 400 000 až 800 000 osobních automobilů ročně.

„Je to tak, že jednání se Škodou Auto z koncernu Volkswagen vedeme skoro celý rok, ale je ještě předčasné komentovat finální dohodu, protože tu jsme ještě neudělali,“ řekl Beneš s dovětkem, že jednání pokračují s dalšími partnery převážně z Asie. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že 11. října přijede předseda představenstva Volkswagenu.

Memorandum o podpoře plánovaného projektu továrny na baterie v Česku podepsali na konci července vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) a ředitel ČEZ. Podle dřívějších informací má investice v první fázi činit minimálně 52 miliard korun a v souvislosti s ní se předpokládá vznik minimálně 2300 nových pracovních míst. Favoritem pro stavbu je právě areál bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov I, kterou ČEZ loni odstavil.

Při výrobě baterií se využívá lithium. Tři procenta známých světových zásob lithia jsou na Cínovci v Krušných horách. Rozhodnutí o komerčním využití lithia chce ČEZ učinit v roce 2023. V současném plánu projektu těžby lithia společnosti Geomet, ve které má polostátní ČEZ majoritní podíl, se počítá se začátkem těžby v roce 2025. (ČTK)