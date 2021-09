U rodičů šéfredaktora ruského investigativního serveru The Insider Romana Dobrochotova probíhá policejní razie. Podle kolegů novináře je policie i u něj v bytě. The Insider se mj. podílel na vyšetřování otravy Skripalových i výbuchů ve Vrběticích. (The Insider)

Roman Dobrochotov, zakladatel investigativní ho webu The Insider. Foto: Dobrochotovův archiv.