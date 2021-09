Jednání o Turówu se zásadně posunula, řekl Brabec, dnes budou pokračovat

Vyjednávání zástupců Polska a Česka o situaci kolem polského hnědouhelného dolu Turów se zásadně posunulo, oznámil v noci po středeční schůzce se svým polským protějškem Michalem Kurtykou český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Podle něj se podařilo shodnout na dalších otázkách a věří v konečnou dlouhodobou dohodu. Jednání budou pokračovat dnes. Termín, kdy by se obě strany mohly definitivně dohodnout, ministr odhadovat nechtěl.

„Musím říct, že jsme se posunuli v mnoha otázkách opravdu zásadně,“ uvedl Brabec, který byl s výsledkem středečního jednání spokojen. Další kolo jednání začne dnes od 09:00.

„Chceme v nich pokračovat s cílem udělat maximum,“ dodal. Kdy by se obě strany mohly dohodnout na definitivním řešení ovšem odhadovat nechtěl, protože je nutné další záležitosti dojednat i s dalšími partnery. Cílem obou stran je podle ministra dosáhnout dohody, která by na mnoho let nastavila česko-polské vztahy v otázce dolu Turów.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie těžbu přerušit odmítá, protože takový krok by měl podle ní negativní dopady na energetickou bezpečnost země. (ČTK)