Provoz na D1 na Vysočině omezuje vyprošťování havarované cisterny

Provoz na dálnici D1 na Vysočině dnes večer omezuje vyprošťování cisterny, která havarovala v pondělí na zhruba 160. kilometru dálnice ve směru na Brno. Z cisterny bylo nejprve nutno přečerpat náklad sušeného mléka.

ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

Doprava na D1 byla omezována nejprve částečně, ale kvůli vyprošťování musela být dálnice po 21:00 podle policie uzavřena úplně.

„Sací bagr a náhradní cisterna už je na místě,“ řekl Rýdl v 11:00. Podle mluvčí policie Stanislavy Rázlové odčerpávání nákladu z cisterny začalo už dopoledne. „Ve 20:00 by měla firma Jerex započít s pracemi na vyproštění nákladní soupravy, kdy v místě bude omezena krajnice a pravý jízdní pruh, je rovněž možné, že bude nárazově omezen i levý jízdní pruh, to znamená směr na Brno (bude) uzavřen, a to po dobu přibližně deset až 15 minut,“ uvedla Rázlová.

Krátce po 21:00 policie na twitteru oznámila, že vyprošťování začalo, takže byl provoz zcela zastaven. Už předtím se před místem vyprošťování vytvořila dlouhá kolona. „Hned až to bude možné, bude v místě znovu obnovený provoz. Děkujeme řidičům za trpělivost a ohleduplnost,“ oznámila policie.

Cisterna podle mluvčí policie Stanislavy Rázlové havarovala v pondělí okolo 14:00. Řidiče cisterny přepravila zdravotní záchranná služba s podezřením na lehké zranění do nemocnice. „Dechová zkouška, kterou policisté u řidiče provedli, byla negativní. Zjišťování příčiny a okolností nehody je předmětem dalšího šetření,“ uvedla Rázlová. Cisterna skončila po nehodě mimo vozovku.

První pokus o odstranění havarované cisterny bez odstranění nákladu se v pondělí nezdařil. (ČTK)