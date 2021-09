V severoněmeckém Kielu dnes večer tornádo strhlo do vody větší počet lidí na přímořské promenádě, informovala agentura DPA s odvoláním na policii. Sedm lidí utrpělo zranění, šest záchranáři převezli do nemocnic, tři s těžkým zraněním a tři s lehčím.

Just observed a tornado while riding the bus home. A lot of rescue staff on its way. Sad news is that there are reports of several people injured … Please stay safe @stadt_kiel @kn_online @NDRsh #Tornado #Kiel pic.twitter.com/Odfhmy4iwB

