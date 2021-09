Biden zrušil cestu, zůstává v Bílém domě vyjednávat s oponenty

Prezident USA Joe Biden dnes zrušil plánovanou cestu do Chicaga, protože má poslední den na vyjednání podpory u demokratických senátorů Manchina a Sinemové. Ti se zdráhají hlasovat pro zákon o infrastruktuře ve výši 3,5 bilionu dolarů.

Zákon se bude v Senátu projednávat ve čtvrtek a jeho osud doslova visí na těchto dvou senátorech. Demokraté totiž mají v Senátu jen těsnou většinu jednoho hlasu a republikáni slovy svého lídra Mitche McConnella včera avizovali, že jej „v žádném případě nepodpoří“.

Zákon je pro Bidenovu administrativu zásadní, protože obsahuje financování na zásadní změny v mnoha oblastech života běžných Američanů.

Podle kritiků, tedy republikánů a Manchina se Sinemovou, je ale zbytečně nákladný a výdaje jsou příliš vysoké.

Pokud by ale Biden podporu vyjednal a jeho návrh změn americké infrastruktury vyšel, byl by to pro něj zásadní posun v prosazení demokratické agendy a předvolebních slibů. (Politico)