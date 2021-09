Aktualizace: Švédská policie vyšetřuje, zda výbuch v domě v Göteborgu nezpůsobilo nastražené výbušné zařízení. Exploze vážně zranila čtyři obyvatele domu, celkem nemocnice přijala asi dvě desítky lidí. Záchranáři vyloučili jako příčinu neštěstí únik plynu. (Reuters)

Powerful explosion in an apartment building in the Swedish city of Goteborg injures up to 20 people, three of them seriously, and forces the evacuation of hundreds of people, police and rescue workers say. https://t.co/f8cK3sAJJi

— ABC News (@ABC) September 28, 2021