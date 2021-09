Bangkok zůstává v pohotovosti kvůli bleskovým záplavám, které v Thajsku zabily nejméně šest lidí a zasáhly 70 000 domácností. Povodně způsobila tropická bouře Dianmu. (AFP)

Bangkok on alert as deadly floods hit a third of Thailand – https://t.co/tXosO7UkBQ pic.twitter.com/5HIY56QTDz

— Mᴇɢᴀᴍɪxᴇʀ 🇳🇬 (@djokaymegamixer) September 28, 2021