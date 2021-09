Dánský umělec Jen Haaning si půjčil od muzea Kunsten 71 tisíc eur, které měly být součástí jeho díla. Instalaci odevzdal pod názvem Take the Money and Run a peníze si nechal. „Uměleckým dílem je, že jsem vzal ty peníze,“ prohlásil. Muzeum zvažuje, zda to nahlásit policii. (Bloomberg)