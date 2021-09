Poslanci ještě před volbami obdrželi od vlády k projednání návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky, který vláda schvalovala v druhé polovině srpna. Je ale jisté, že do voleb, které se konají 8. a 9. října, ho nestihnou projednat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale postupovalo podle legislativních pravidel vlády, která stanoví, že předseda vlády poté, co vládní návrh zákona podepíše, ho zasílá v elektronické a listinné podobě předsedovi Poslanecké sněmovny, sdělila ČTK mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.

Návrh tak zůstává připraven pro příští volební období, což by mohlo znamenat následnou rychlejší cestu, dodala mluvčí. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v srpnu po schválení návrhu zákona ve vládě uvedl, že vláda návrh předkládat Sněmovně nebude, protože by se do voleb neprojednal. Předpokládá, že příští vláda předloží poslancům balík bezkonfliktních zákonů, na kterých bude shoda. Hospodářská komora podle svého tehdejšího vyjádření očekává, že nová Sněmovna zákon projedná co nejrychleji.

Vládní návrh by měl zvýšit zájem mladých lidí o řemeslná povolání. Hospodářská komora odhaduje, že v prvních pěti letech bude ročně vykonáno průměrně 2000 zkoušek a vydá se 1600 mistrovských listů. Za zkoušku by měli lidé zaplatit v průměru 25.000 korun.

Volby se konají příští pátek a sobotu. Podle dosavadních informací by Sněmovna měla do té doby projednat už jen dvě témata, a to zprávu vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě a návrh na zmrazení platů poslanců. V tomto týdnu by Sněmovna měla obdržet ještě návrh státního rozpočtu, který vláda musí podle zákona předložit do konce září. Návrh nicméně spadne pod stůl a noví poslanci ho po volbách obdrží znovu. (ČTK)