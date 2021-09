Americký zpěvák R. Kelly je vinen ze sexuálního zneužívání a vydírání, rozhodla porota v New Yorku. Slavnému interpretovi R&B hrozí za sexuální násilí desítky let za mřížemi. Kelly je známý například hitem „I Believe I Can Fly.“ (Reuters)

