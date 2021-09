Dva američtí sourozenci, které Čína obvinila z „ekonomických zločinů“ a tři roky jim bránila v odchodu ze země, se vrátili zpět do USA. Peking nedávno propustil také dva Kanaďany, díky dohodě s americkými žalobci se zase do Číny vrátila finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou. (Reuters)

China lets US siblings return home after three years https://t.co/GLgHhWd9q9

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 28, 2021