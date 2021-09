Venezuelská opozice a režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura obnovily v neděli rozhovory o řešení politické a ekonomické krize v zemi. Hovory vedou od poloviny srpna v Mexiku. Třetí kolo začalo podle médií se zpožděním.

Zpozdilo se mimo jiné kvůli kritice porušování lidských práv Madurovým režimem, která zazněla minulý týden na Valném shromáždění OSN z úst norské premiérky Erny Solbergové.

Norská premiérka na VS OSN kritizovala porušování lidských práv „v mnohých částech světa, včetně Venezuely“. Podle španělského serveru ALnavío právě to bylo důvodem, proč Madurova delegace odmítla zahájit další kolo rozhovorů s tím, že jejich zprostředkovatel není nestranný.

„Litujeme, že nedávná prohlášení v OSN mohla ovlivnit důvěru v naší roli nestranného zprostředkovatele,“ prohlásil zástupce Norska o jednáních v Mexiku Dag Nylander, čímž umožnil obnovit jednání. Kromě Norska je prostředníkem rozhovorů i Rusko a Nizozemsko.

Jednání mezi zástupci Madurovy vlády a čtyř velkých venezuelských opozičních stran začala v Mexiku 13. srpna podpisem memoranda, jež vymezilo okruhy rozhovorů. Maduro si od nich slibuje zejména zrušení mezinárodních sankcí, které vůči představitelům jeho režimu v předchozích letech zavedly Spojené státy a některé další země a EU. Učinily to kvůli porušování lidských práv a kvůli volbám, jejichž průběh ve Venezuele považují za nedemokratický. Opozice chce vyjednat hlavně svobodné volby, propuštění politických vězňů, jichž je v zemi nyní na 320 (zhruba třetinu tvoří vojáci), a také například jasnou strategii očkování proti covidu-19.

Na druhém kole jednání začátkem září se strany dohodly, že budou společně požadovat svrchovanost Venezuely nad oblastí zvanou Guayana Esequiba, kterou nyní spravuje sousední Guyana. Na území o rozloze asi 159.500 kilometrů čtverečních, v níž se nacházejí ložiska ropy, si činí nároky několik desítek let i Venezuela.

Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, způsobenou podle opozice i řady ekonomů špatnou hospodářskou politikou socialistické vlády. Tu opozice viní i z rozsáhlé zpronevěry státních peněz. Nedostatek základních potravin i léků pro široké vrstvy obyvatel přiměl spolu s represemi režimu v posledních letech k emigraci na šest milionů Venezuelanů. Nejvíce, a to na dva miliony, jich žije nyní v Kolumbii, milion Venezuelanů uteklo do Peru a na půl milionu jich je v Chile, kde proti venezuelským migrantům o víkendu demonstrovalo ve městě Iquique asi 5000 Chilanů. Někteří z protestujících pak zapálili stany, v nichž emigranti v tomto severochilském městě přebývají. (ČTK