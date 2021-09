Dalším bodem jsou exekuce. Podle Aleny Schillerové se ukázalo, že teritorialita exekutorů by nebyla správný řešením a exekuce by její zavedení prodražilo. S tím nesouhlasil kandidát Pirátů a STAN Radek Holomčík. Pro zavedení teritoriality by byla Přísaha. Jan Hrnčíř z SPD se vyslovil pro zestátnění exekutorů.