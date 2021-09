Americký prezident Joe Biden dostal před zraky kamer třetí dávku očkování proti covidu-19. Přeočkování pro rizikové skupiny obyvatel před tím doporučilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). (CNN)

JUST IN: Biden gets vaccine booster shot, calls it "safe and effective"

— The Hill (@thehill) September 27, 2021