Francouzský prezident Emmanuel Macron schytal v Lyonu zásah vejcem od jednoho z přihlížejících, když se prodíral davem. Protestujícího muže, který křičel heslo „Ať žije revoluce“, policie zadržela. Vejce zasáhlo Macrona v oblasti ramen.

French President Macron was hit by an egg thrown at him during a visit to Lyon.

The egg bounced off him without cracking pic.twitter.com/7IgCfIlTXl

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 27, 2021