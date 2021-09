Cenu Václava Havla letos získala běloruská opoziční vůdkyně Maryja Kalesnikavová

V Polsku zadrželi šest převaděčů, kteří migrantům pomáhali dostat se z Běloruska do EU. Pašeráci byli z Ruska, Sýrie, Indie a Iráku. Jen v sobotu se snažilo do Polska proniknout 259 lidí, většina z nich byla vrácena do Běloruska, 18 bylo zadrženo. (Charter97)

Поляки задержали шестерых «проводников», которые помогали мигрантам пересекать границу https://t.co/CnZ525Eeix pic.twitter.com/QDHXixcdQY — Naviny.by (@naviny) September 26, 2021