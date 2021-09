Nový německý parlament bude mít rekordní počet poslanců

Německý Spolkový sněm bude mít po nedělních volbách rekordní počet poslanců. Mandát jich získalo 735, dosud jich bylo 709. V ideálním případě by přitom měl mít sněm 598 zákonodárců.

Za bobtnání, které přináší řadu problémů, může poměrně složitý německý volební systém, ve kterém má každý volič dva hlasy.

Černé scénáře, které předpovídaly, že v novém volebním období usedne v parlamentu až 912 poslanců, se sice nenaplnily, i tak je velikost nového Spolkového sněmu rekordní. Německý parlament sídlí v několika budovách a nyní se staví ještě jedna další ze dřeva a oceli, která vyjde na 70 milionů eur (1,8 miliardy Kč). Má v ní být 400 kanceláří, které budou připravené k nastěhování na konci roku. Těsno by mohlo být 735 poslancům i v zasedacím sále v budově Říšského sněmu (Reichstagu). Podle agentury DPA se proto uvažuje o tom, že by se alespoň ustavující schůze, která by se měla konat 26. října, mohla přesunout do dvorany jedné z parlamentních budov. Více poslanců znamená samozřejmě také vyšší náklady na platy jich samotných, ale i jejich asistentů a dalších zaměstnanců parlamentu. (ČTK)