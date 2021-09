Favoritem na nového lídra japonské vládní strany LDP – a tedy i na nového premiéra Japonska – je nynější ministr pro očkování Taró Kóno. Bývalý šéf diplomacie Kóno je populární mezi straníky i veřejností; prezentuje se jako reformátor a slibuje „posunout Japonsko dál“.

JAPAN POLITICS | PUBLIC FAVORS KONO

Almost half the respondents in an opinion poll believe Taro Kono should be the next leader of the ruling Liberal Democratic Party.https://t.co/sLWbpS157t

— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) September 25, 2021