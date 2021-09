„Vláda mladým lidem naopak budoucnost bere. Ve vzdělání je třeba udělat změnu. Miliony lidí viděly, co děti ve školách berou při distanční výuce,“ nesouhlasí s premiérem šéf ODS. Podle Jana Hamáčka by mladí lidé měli využít dostupných programů a vyjet na zkušenou do zahraničí.