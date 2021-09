Jan Hamáček považuje inflaci za důsledek „pumpování“ peněz do ekonomiky kvůli covidu. „Můžeme to pouze zmírňovat. Navrhujeme snížit DPH na potraviny. Hrozí zdvojnásobení cen za energie. Je třeba to řešit v Bruselu, aby Komise něco udělala s povolenkami,“ je přesvědčen ministr vnitra.