O tom, kdo bude německým kancléřem, rozhodnou Zelení a liberálové (FDP), a to bez ohledu na to, kdo volby nakonec vyhraje. Pokud půjdou do koalice s SPD, bude kancléřem Olaf Scholz. Pokud s CDU, pak Armin Laschet, který nyní po historickém neúspěchu bojuje o vlastní politické přežití.