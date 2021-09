Zachovalým ruinám starověkého města Leptis Magna v Libyi se vyhnul válečný konflikt, potýkají se ale s nedostatkem financí i vládní podpory. Jejich znovuzrození by mohlo nastat díky organizaci UNESCO. (AFP)

Once among the Roman Empire's most beautiful cities, Leptis Magna lies neglected and shunned by tourists after a decade of war, but some see its potential for a rebirth of the UNESCO World Heritage site https://t.co/2cCiCgH7xB pic.twitter.com/yNXJg6b5Ii

